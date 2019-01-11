أبرزها "تسريح العمال وأدوية مسرطنة".. الحكومة تنفي 10 شائعات -فيديوجرافيك​

القاهرة- مصراوي:

نفى مجلس الوزراء، ممثلًا في مركزه الإعلامي، عددًا من الشائعات ترددت خلال الأيام الأخيرة وأثارت جدلًا، كان أبرزها: تداول أدوية ضغط مسرطنة بالصيدليات، وتسريح العمال وفقاً لقانون العمل الجديد، ومنح "درجتي رأفة" لجميع طلاب الثانوية العامة.

ونشر مجلس الوزراء عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، فيديوجرافيك برد المركز الإعلامي للمجلس على 10 شائعات.