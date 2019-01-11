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    إزالة ٢١٣ حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل

    06:51 م الجمعة 11 يناير 2019
    إزالة ٢١٣ حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل

    إزالة التعديات على أملاك الدولة

    القاهرة- (أ ش أ):

    تمكنت الأجهزة الأمنية من إزالة ٢١٣ حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

    جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها الأجهزة بمختلف مديريات الأمن لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف بمديريات القليوبية والشرقية وبني سويف والأقصر والمنيا.

    كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة ، والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة الدولة.

     

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    أملاك الدولة إزالة التعديات تعديات الأراضي الأراضي الزراعية

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