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    برلماني يطالب مدبولي بتنظيم مؤتمر صحفي لتكريم محمد صلاح

    01:51 م الخميس 10 يناير 2019
    برلماني يطالب مدبولي بتنظيم مؤتمر صحفي لتكريم محمد صلاح

    محمد صلاح

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعوة النجم محمد صلاح لحضور اجتماع لمجلس الوزراء، لتكريمه في مؤتمر صحفي عالمي من داخل المجلس.

    ووجه زين الدين، في بيان، الخميس، التهنئة لمصر وشعبها ومحمد صلاح بعد تكريمه مرتين في أقل من يومين، مؤكدا أن النجم المصري العالمي محمد صلاح يستحق هذا التكريم لأنه أسعد المصريين والأفارقة والعرب والعالم كله.

    وقال "زين الدين"، إن التكريم الأول الذي ناله النجم صلاح فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، والثاني تكريمه من الأمير محمد بن راشد، حاكم دبي، وحمدان بن راشد ولي عهد دبي؛ ضمن احتفالية الدورة العاشرة من جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في دبي.

    وأضاف زين الدين، أن النجم الكبير صاحب الأخلاق والقيم والتواضع اصبح أيقونة للشباب المصري والعربي والأفريقي والعالمي بعد نجاحه في حصد العديد من الجوائز.

    محمد عبدالله زين الدين مؤتمر صحفي محمد صلاح مجلس النواب حزب مستقبل وطن مصطفى مدبولي

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