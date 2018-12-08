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    الأوقاف: "الصدق وأثره في صلاح الفرد والمجتمع" موضوع خطبة الجمعة القادمة

    01:53 م السبت 08 ديسمبر 2018
    الأوقاف: "الصدق وأثره في صلاح الفرد والمجتمع" موضوع خطبة الجمعة القادمة

    وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

    القاهرة- أ ش أ:
    قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "الصدق وأثره في صلاح الفرد والمجتمع" موضوع خطبة الجمعة القادمة.
    وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الصدق هو واحد من أهم موازين الاستقامة والاعتدال في حياة الأفراد والمجتمعات، حتى عرف بعض العلماء الإيمان الحقيقي بالصدق واعتبروه من أهم علاماته، فقالوا "الإيمان هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، ليقينك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك".
    يأتي اختيار هذا الموضوع تزامنا مع انطلاق حملة مكارم الأخلاق التي تنطلق على مستوى الجمهورية بعد غد الاثنين في جميع المساجد الكبرى، وتستمر كل يوم اثنين حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تأكيدا على أهمية الأخلاق وترسيخا لها في حياتنا.​

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    وزارة الأوقاف خطبة الجمعة محمد مختار جمعة الصدق

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