أكثر الكلمات إنتشاراً

إيديكس 2018 الطقس رانيا يوسف الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا جمال خاشقجي محمد صلاح

رئيس "العربية للتصنيع" يؤكد أهمية التعاون مع الصين: "العلاقات ممتدة وعميقة"

04:34 م الجمعة 07 ديسمبر 2018
رئيس "العربية للتصنيع" يؤكد أهمية التعاون مع الصين: "العلاقات ممتدة وعميقة"

عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع

القاهرة - أ ش أ:

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعات السكة الحديد والبنية التحتية، مشيرا إلى أن نهضة الصناعة المصرية تتحقق بتعميق التصنيع المحلي والتصنيع المشترك مع الخبرات العالمية.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أفيك إنتل للمشروعات الهندسية التابعة لشركة أفيك الصينية الدولية .

وأضاف التراس ، أن الهيئة اتفقت مع شركة أفيك إنتل للمشروعات الهندسية الصينية على تبادل الخبرات والتدريب والتصنيع المشترك في مجالات السكة الحديد والبنية التحتية ومختلف مجالات التصنيع ، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تدخل في شراكات مع كبري الشركات العالمية لتعميق التصنيع المحلي .

كما أكد التراس أهمية التعاون مع دولة الصين الصديقة في ظل عمق ومتانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والصين.

يذكر أن مجالات التعاون تمتد لمجالات التصميم والتصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات في البنية التحتية والسكة الحديد وتغطية السوق المحلي والخارجي.

هذا المحتوى من

عبد المنعم التراس الهيئة العربية للتصنيع الصين مذكرة تفاهم شركة أفيك إنتل

الخبر التالى:

البنك الدولي يشيد بمبادرة "100 مليون صحة".. ويدعو لعرض التجربة أمام العالم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان