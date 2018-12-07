رئيس "العربية للتصنيع" يؤكد أهمية التعاون مع الصين: "العلاقات ممتدة وعميقة"

القاهرة - أ ش أ:

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعات السكة الحديد والبنية التحتية، مشيرا إلى أن نهضة الصناعة المصرية تتحقق بتعميق التصنيع المحلي والتصنيع المشترك مع الخبرات العالمية.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أفيك إنتل للمشروعات الهندسية التابعة لشركة أفيك الصينية الدولية .

وأضاف التراس ، أن الهيئة اتفقت مع شركة أفيك إنتل للمشروعات الهندسية الصينية على تبادل الخبرات والتدريب والتصنيع المشترك في مجالات السكة الحديد والبنية التحتية ومختلف مجالات التصنيع ، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تدخل في شراكات مع كبري الشركات العالمية لتعميق التصنيع المحلي .

كما أكد التراس أهمية التعاون مع دولة الصين الصديقة في ظل عمق ومتانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والصين.

يذكر أن مجالات التعاون تمتد لمجالات التصميم والتصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات في البنية التحتية والسكة الحديد وتغطية السوق المحلي والخارجي.

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