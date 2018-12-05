وزير خارجية الأردن يصل القاهرة

كتب - طه عبيد:

وصل السفير أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، ظهر اليوم الأربعاء، مطار القاهرة في زيارة للبلاد يلتقي خلالها سامح شكرى وزير الخارجية.

ويبحث شكري مع نظيره الأردني مسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وتطورات الأوضاع بالمنطقة، لاسيما مستجدات القضية الفلسطينية، وذلك في إطار الحرص الدائم من الجانبين على التنسيق والتشاور المستمر بشأن تطورات الأوضاع بالمنطقة، ومتابعة مسار العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين المصري والأردني.