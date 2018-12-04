مطار القاهرة يفحص ركاب السودان بسبب عدوى "الشيكونجونيا"

كتب- طه عبيد:

تلقى الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، منشورًا من الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، بتوسيع دائرة الاشتباه للركاب القادمين السودان بسبب تفشي وباء الشيكونجونيا .

وقالت مصادر مطلعة بالحجر الصحي، إن تعليمات صدرت بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب القادمين من السودان، بسبب تفشي فيروس الشيكونجونيا، وهو فيروس ينتقل الي البشر عن طريق حشرات البعوض الحاملة لعدوي المرض، ويتسبب في حدوث حمي والآلام شديدة في المفاصل والعضلات وتقي وطفح جلدي .

وأضافت المصادر أنه جرى التنبيه على مديريات الحجر الصحي بالمطارات والموانئ، بضرورة توزيع كروت الإرشادات الصحية للركاب القادمين والمسافرين الي دولة السودان لتجنب الوقاية من لدغات البعوض، واستخدام المواد الطاردة للحشرات وارتداء الملابس الفاتحة، التي تغطي أكبر قدر من الجسم، واستخدام الحواجز السلكية وإغلاق الأبواب والشبابيك، وتم التأكيد علي شركات الطيران برش الطائرات باستخدام المبيدات الحشرية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

وأوضحت المصادر ضرورة إجراء الفرز الصحي لكافة الركاب القادمين من دولة السودان دون استثناءات، واتخاذ أقصى أنواع الحذر عن التعامل مع الحالات المشتبه فيها وتحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين لتقييم الحالة، وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي، وتحرير كروت الصحة العامة للقادمين من تلك الدول بما في ذلك الأطفال وتسجيلها علي قاعدة البيانات، وأخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة، وتطهير وسيلة النقل فئة حال وجود حالة إشتباه.