"الأزهر للفتوى": تبادل الهدايا بين المسلمين والمسيحيين جائز شرعًا

كتب– محمود مصطفى:

أكد مركز الأزهر للفتوى، أن التهادي بين المسلمين والمسيحيين، ومجاملة كل طرف للآخر في الأعياد والأفراح والمناسبات من الأمور المشروعة والمستحبة.

وأوضح مركز الأزهر في فتوى له، الإثنين، أن الشريعة الإسلامية حثت على تبادل التهاني بين المسلمين والمسحيين، لأنها تعزز أواصر الود والتراحم والقوة بين أبناء الوطن الواحد.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا من غير المسلمين؛ فعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: " أَهْدَى كِسْرَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَى قَيْصَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَتِ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ " أخرجه أحمد، وفهم علماء الإسلام من هذا الحديث وغيره أن التهادي بين المسلم وغيره مشروع ومستحب ليس فقط لأنه يُعد من باب البر والإحسان، وإنما لأنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.