​ولي عهد أبوظبي وشيخ الأزهر يبحثان هاتفيا سبل إعلاء قيم التسامح بين الشعوب

كتب – محمود مصطفى:

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، شكره خلاله على الدعوة التي أرسلها له، لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في مؤتمر الأخوة الإنسانية.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وتقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر في نشر قيم السلام والمواطنة والتعددية، ومواجهة التطرف والإرهاب.

وتباحث الإمام الأكبر مع ولي عهد أبوظبي حول سبل تعزيز وإعلاء قيم التسامح والتعايش والحوار بين مختلف الشعوب والثقافات.