نقيب "الصحفيين" يكشف موقف النقابة من "جزاءات الأعلى للإعلام"

كتب- مصطفى علي:

كشف عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أنه تواصل هاتفيًا مع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم؛ بشأن لائحة الجزاءات التي وافقت عليها هيئة مكتب المجلس في اجتماعها أمس، وعرض عليه موقف الصحفيين بشأنها، إلا أن رئيس المجلس أكد له أنه لا مساس بالصحفيين.

وقال سلامة، لمصراوي، اليوم الاثنين، إنه طلب من "مكرم" نسخة من اللائحة للاطلاع عليها قبل مناقشتها خلال الاجتماع القادم للمجلس، مضيفًا أن هيئة مكتب المجلس الأعلى وافقت على مشروع لائحة وليس لائحة، ولكن سنبحثها ونبدي ملاحظاتنا حولها، متابعًا: "قررت المشاركة في اجتماع الأربعاء المقبل وأتمنى أن يستمع المجلس لوجهة نظرنا والعمل بها".

وواصل النقيب: "لم أطلع على اللائحة حتى الآن، ولكن إذا كان هناك غرامات مقابل عدم الحبس أو الاعتداء على حرية صحفي فهي ميزة، لكن المهم ألا تصبح العقوبة عقوبتين، بحيث لا يكون هناك شق جنائي آخر للخطأ، وثانيا حجم الغرامات لابد أن تكون في المعقول لأنها لو تجاوزت المعدل الطبيعي، فمن الممكن أن تؤدي لغلق منشأة بالكامل والمفروض أن أعاقب شخصاً وليس مؤسسة بالكامل".

وشدد على أنه سيعرض ما دار خلال اجتماع الأربعاء على مجلس النقابة، وسيعرض كل إجراء أو خطوة يتخذها على المجلس- بحسب قوله.