مجلس الوزراء: انتعاش صادرات مصر من المحاصيل الزراعية خلال عام 2018

القاهرة- أ ش أ:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن تراجع صادرات مصر من المحاصيل الزراعية خلال عام 2018.

وذكر المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم صحة تراجع صادرات مصر الزراعية خلال عام 2018، بل على العكس شهدت انتعاشاً وارتفاعاً في إجمالي حصيلة الصادرات خلال الموسم التصديري الحالي بزيادة 222 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تهدف إلى الإضرار بسمعة مصر التصديرية والتشكيك في جودة وسلامة محاصيلها الزراعية.

وأكدت الوزارة أن الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2018 شهدت طفرة حقيقية من خلال ارتفاع حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة بدول العالم المختلفة، حتى أصبحت المنتجات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم بعد النجاح في تطبيق منظومة جديدة في تصدير الخضر والفاكهة إلى الخارج .. مُشيرةً إلى احتلال مصر المركز الثاني في تصدير الموالح على مستوى العالم في الوقت الحالي.

وناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات غير صحيحة تؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة 16894.​