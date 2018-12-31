رئيس "الشيخ زايد" يعلن موعد افتتاح الحديقة المركزية - صور

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، الانتهاء من تنفيذ حديقة الشيخ زايد المركزية والتي تقام على مساحة 65 فدانا، موضحًا أن الافتتاح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف فهمي، لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه حتى الآن لم يتم تحديد سعر تذكرة دخول الحديقة، لافتًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية هي المسؤولة عن تحديد سعر تذكرة دخول الجمهور والأنشطة الداخلية في الحديقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن الحديقة بها مناطق تجارية وترفيهية على أعلى مستوى، كما تشمل مطاعم وكافتيريات، ونافورة مضيئة، بجانب مساحات كبيرة خضراء وأشجار مميزة وممرات للمشاة.

يشار إلى أنه جرى البدء في تنفيذ الحديقة بالشيخ زايد، عام 2016 على غرار الحدائق العالمية، وبها بحيرة صناعية على مساحة 2.5 فدان ونافورة عائمة وشلالين، ويوجد بها 5 مداخل، وساحات انتظار للسيارات، وممرات خاصة بالمشاة وركوب الدراجات، وركن خاص بألعاب الأطفال.