المتر وصل لـ42 ألف جنيه.. الوحدات الفاخرة تسيطر على طروحات الإسكان في 2018 (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

"الأبراج ووحدات الإسكان الفاخر أولًا".. شعار عملت وزارة الإسكان على تحقيقيه خلال عام 2018، من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات السكنية في المدن الجديدة لتنافس القطاع الخاص على عملاء الدرجة الأولى "الفرست كلاس".

فمن خلال مشروعات الأبراج والفلل والوحدات السكنية استطاعت وزارة الإسكان الاستحواذ على النسبة الأكبر من عملاء الإسكان الفاخر والذي طوال سنوات كان من نصيب الشركات العقارية خاصة الباحثين منهم على وحدات مصيفية.

وينشر "مصراوي" خريطة المشروعات التي جعلت من وزارة الإسكان منافس قوي للشركات الخاصة بقوة، والتي جاءت على النحو التالي:

العلمين الجديدة.. الأكثر مبيعًا:

بدأت وزارة الإسكان في التسويق لأبراج العلمين الجديدة خلال الربع الثاني من 2018، بعد التعاقد مع شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، والتي تمتلك الوزارة 60% منها، لتسويق عدة مشروعات للوزارة، ثم بدأ الحجز الفعلي لوحدات الأبراج، وشهدت حجوزات وحدات مشروع نورث إيدج تاورز، إقبالاً منقطع النظير، فكان مستهدف بيع 3 أبراج فقط إلا أن الحجوزات وصلت إلى 5 أبراج.

وراتفع سعر المتر في الأبراج بشكل تدريجي حيث وصل إلى مستوى خيالي لم يحدث في أي مشروع طرحته وزارة الإسكان، فتراوح سعر المتر من 30 ألف جنيه إلى 42 ألف.

وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إنه تم تحقيق مبيعات تزيد عن 7.5 مليار جنيه للطرح الأول لشقق الأبراج في العلمين الجديدة متكاملة التشطيبات والخدمات، بارتفاع 40 طابقًا بإجمالي عدد وحدات يتجاوز 340 وحدة تطل على البحر مباشرة من جهة وعلى البحيرات من الجهة الأخرى.

المنصورة الجديدة.. مفاجأة:

بعد نجاح طرح أبراج العلمين الجديدة، قررت وزارة الإسكان طرح أول وحدات سكنية في أبراج المنصورة الجديدة، أكتوبر الماضي، حيث كانت تستهدف شركة سيتي إيدج تحقيق مليار جنيه مبيعات من خلال طرح أول أبراج المنصورة الجديدة، لكن في خلال 3 أيام فقط استطاعت الشركة بيع 200 وحدة بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وتراوح سعر المتر في أبراج المنصورة الجديدة بين 18 ألف جنيه و24 ألف جنيه في أول أيام الطرح، ثم ارتفع تدريجيًا حتى وصل إلى 29 ألف جنيه.

العاصمة الإدارية.. الطرح الأول

في يوليو الماضي قررت هيئة المجتمعات العمرانية طرح أول وحدات في العاصمة الإدارية كامة التشطيبات وبأسعار تنافسية جدًا مع وحدات، حيث وصل سعر المتر 11250 جنيهًا، بدون نسب التمييز والتي وصل في بعض الأدوار فيها إلى 1.9% من ثمن الوحدة.

وشمل طرح وحدات العاصمة الإدارية على 2048 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين بين 140، و152، و155، و170، و173 مترًا.

"جنة" بديل "دار مصر"

وفي خطة جديدة لطرح وحدات سكنية ضمن الإسكان المتميز، قررت هيئة المجتمعات العمرانية عدم طرح المرحلة الثالثة من دار مصر، وتخصيص هذه الوحدات للإسكان المتميز تحت اسم "جنة".

حيث تم طرح وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر في 6 مدن جديدة 6 أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، العبور، والمنيا الجديدة، ووصل سعر المتر في الشيخ زايد إلى 11.250 جنيه دون نسب التميز والتي وصلت إلى 1.6% من ثمن سعر الوحدة.

وتم حجز وحدات الشيخ زايد بالكامل في أول ساعة من فتح باب الحجز، بينما يوجد وحدات في باقي المدن الأخرى دون حجز، كما ينتظر المواطنين طرح وحدات القاهرة الجديدة ضمن هذه المشروع، حيث يتم تنفيذ أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية.​