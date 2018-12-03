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"الصحة": وفاة 4 وإصابة 26 آخرين في حادث مروري ببني سويف

10:54 ص الإثنين 03 ديسمبر 2018
"الصحة": وفاة 4 وإصابة 26 آخرين في حادث مروري ببني سويف

صورة ارشيفية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة 4 مواطنين وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق أبوصالح باتجاة حلوان، محافظة بني سويف.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة، وكافة المصابين إلى مستشفى بني سويف العام.

وأضاف مجاهد، في بيان، اليوم، أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، وجميعها مستقرة فيما عدا حالتين واحدة تعاني من نزيف داخلي والأخرى غيبوبة تامة، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وزارة الصحة حادث مروري بني سويف حادث تصادم الطريق الصحراوي الشرقي

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