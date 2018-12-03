حدث ليلا| كشف جديد في قضية "خاشقجي" .. وحقيقة صفقات "الأهلي"

(مصراوي):

شهدت الليلة الماضية، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، يرصدها "مصراوي" في التقرير التالي:

الأخبار:

مجلس الوزراء: 3 خيارات أمام أهالي جزيرة الوراق

السيد البدوي يجمد نشاطه بحزب الوفد

الحكومة: لا نية لبيع جزيرة الوراق.. ونسعى لتغييرها إلى الأفضل

بالتفاصيل: كل ما يخص تظلم بطاقات التموين.. ونصائح للمواطنين

بعد إطلاقها.. ننشر أماكن فرق حملة "100مليون صحة" في 40 منطقة بالقاهرة

الحوادث:

"ريجيني وضابط المقطم وإمبراطور الكيف".. نشرة الحوادث المسائية

ما القضية التي أسقطت الصفة العسكرية عن مبارك في محاكمة مرسي؟

المحافظات:

هددت السلم العام في السويس.. حبس عصابة "سفاح البنات"

ضربها بـ"إيد الهون".. تجديد حبس قاتل أمه في الخانكة

"شقي ومكنش قصدي أقتله".. سائق يضرب ابن زوجته حتى الموت في كفرالشيخ

"الفرح قلب ميتم".. مصرع سائق بنوبة قلبية أثناء حفل عرس في الدقهلية

اقتصاد:

توقعات بارتفاع أسعار الأحذية 20% بعد زيادة الدولار الجمركي

تعرف على أنواع السجائر التي سترتفع أسعارها بعد زيادة الدولار الجمركي

رياضة:

مصدر تونسي يوضح لـ"مصراوي" حقيقة تفاوض "الأهلي" مع بن عمر

"المقاصة" يكشف حقيقة الصفقات التبادلية مع "الأهلي"

محمود يحكي عن أول اتصال من الأهلي.. ودور ميدو.. ونصيحة صلاح

شؤون عربية ودولية:

"سي إن إن" تنشر نص محادثات بين خاشقجي ومعارض سعودي حول ولي العهد

العالم في صور: السترات الصفراء تستمر في التظاهر بفرنسا.. وبن سلمان يزور فرنسا

رئيس الجالية بفرنسا يكشف أحوال المصريين في مظاهرات باريس

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات