بالتفاصيل: كل ما يخص تظلم بطاقات التموين.. ونصائح للمواطنين

كتبت- عايدة رضوان:

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين الذين يجدون تغيرًا في صرف مستحقاتهم التموينية، بضرورة تصحيح بيناتهم من خلال تقديم تظلم للوزارة، عبر مكاتب التموين.

وقالت الوزراة في بيان لها، إنها نبهت أكثر من مرة على المستفدين لضرورة تصحيح بياناتهم، وتم ذلك على أكثر من مرحلة وكانت المرحلة الأخيرة اعتباراً من 1/8/2018 حتى 7/11/2018 (أكثر من ثلاثة أشهر)، حيث تم رفع قاعدة البيانات من على الموقع منذ هذا التاريخ، والتحقق من ما بها من بيانات، وتم إلغاء أي بطاقة ثبت عدم صحة بياناتها.

وأضاف: "بعض المواطنين قد يروا أن البطاقة كانت تصرف مستحقات لـ3 أشخاص، ولكن الآن تصرف لواحد أو اثنان"، موجهًا نصائح للمواطنين بأنه في هذه الحالة يجب على المواطن الذى يرى بأنه صاحب حق في التظلم التوجه إلى مكتب التموين"، لعمل الآتي:

- الحصول على استمارة أداء الخدمة لتدوين التظلم الخاص به، وملئ الاستمارة مدون بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية مؤيدة بصورة الأرقام القومية لجميع أفراد البطاقة.

- يتم تسجيل الاستمارة بمكتب التموين وإدخالها على الحاسب الآلي ومراجعتها من المختص بمكتب التموين.

- يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع البيانات التي تم تسجيلها لمراجعة البيانات وقبول ما هو سليم ورفض أي بيان خاطئ.

- تقوم وزارة الانتاج الحربي بالتعديل على قاعدة البيانات بإدخال بالبيانات الصحيحة، وتعديل المستحق منها للتعديل أولاً بأول.

- يتم إخطار المواطن بواسطة مكتب التموين بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر سبب الرفض في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ استلام التظلم.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهًا وزاريًا رقم 33 لسنة 2018، بمد العمل بالمكاتب التموينية على مستوى الجمهورية حتى الساعة الرابعة مساء يوميًا لاستقبال طلبات التظلم من المواطنين.

وأكد التوجيه الوزاري الصادر مساء اليوم الأحد، أن هذا القرار يأتي حرصًا من الوزارة تقديم أفضل خدمة للمواطنين وبحث جميع التظلمات للمواطنين الذين تم حذف أحد المستفيدين بالبطاقات التموينية الخاصة بهم نتيجة عدم قيامهم بعملية التحديث خلال الفترة التي حددتها الوزارة، في ضوء ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية من إجراءات بتحديث البيانات والبطاقات التي بها أخطاء في البيانات.