بعد إطلاقها.. ننشر أماكن فرق حملة "100مليون صحة" في 40 منطقة بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

انطلقت المرحلة الثانية من حملة القضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، في محافظة القاهرة أمس السبت، والتي تستمر لمدة 3 أشهر بمختلف أحياء العاصمة، وتنتهي في فبراير 2019.

وتستهدف الحملة الكشف على نحو 7 ملايين مواطن ممن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من الجنسين، وتم تشكيل 2466 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في أماكن طبقًا للخطة الموضوعة من قبل المحافظ.

وينشر "مصراوي" تفاصيل وأماكن انتشار وتواجد فرق المسح الطبي الخاص بالحملة على مستوى 40 منطقة.

وجاءت الأماكن كالتالي: (الأزبكية، الأميرية، البساتين، التبين، التجمع الأول، الجمالية، الخليفة، الدرب الأحمر، الزاوية الحمراء، الزيتون، الساحل، السيدة زينب، الشرابية، الظاهر، المرج، المطرية، المعادي، المعصرة، المقطم، الموسكي، النزهة، الوايلي، السلام أول، مدينة نصر أول، باب الشعرية، بدر، بولاق، السلام ثان، مدينة نصر ثان، حدائق القبة، حلوان، دار السلام، روض الفرج، شبرا، عابدين، عين شمس، قصر النيل، مصر الجديدة، مصر القديمة، منشأة ناصر).