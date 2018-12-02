مجلس الوزراء: 3 خيارات أمام أهالي جزيرة الوراق

كتبـ يوسف عفيفي:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت 3 خيارات أمام أهالي جزيرة الوراق، لتركها بهدف العمل على تطويرها، لافتًا إلى أن تطوير المستشفيات القائمة والمدارس بدأ بالفعل، بالإضافة إلى تجهيز معدية متطورة لتسهيل عملية انتقال الأهالي من وإلى الجزيرة.

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الخيارات الثلاثة لأهالي الجزيرة، تتضمن:

ـ إعادة توطينهم في الجزيرة مرة أخرى بعد تطويرها وبناء مساكن مناسبة ولائقة تراعي المعايير الدولية.

ـ إمكانية الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة في مدينة 6 أكتوبر، أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر لمن يرغب في ذلك.

ـ الحصول على مقابل مادي نظير بيع منزله أو أرضه، ليشتري بنفسه في منطقة أخرى، إذا كان يرغب في مغادرة الجزيرة، ولا يرغب في الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة التي تنفذها الدولة.

وأكد أن البدء في تطوير الجزيرة، دليل على نجاح الحكومة في شراء الكثير من الأراضي من الأهالي بأسعار مجزية للغاية، ويجرى تسعيرها من خلال لجنة مكونة من عدة وزارات مختلفة، موضحًا أن رد الفعل من أهالي جزيرة الوراق، إيجابي تجاه مقترحات الحكومة بعد مشاهدتهم، ما حدث مع أهالي مثلث ماسبيرو، واستعادة الثقة فيما تقوله الحكومة.

وأوضح أن البنية التحتية للجزيرة ستكون عصرية للغاية وتراعي المعايير الدولية للتطوير، مع نقل مياه الصرف الصحي والمخلفات يوميا خارج الجزيرة للحفاظ على مياه النيل من التلوث، مشددا على أن الحكومة لم ولن تتواني في التأخر عن تطوير هذه الجزيرة.

وتابع: القطاع الخاص سيكون شريكًا أساسيًا بالفعل مع الحكومة في تطوير هذه الجزيرة، وذلك بدخول أكثر من مستثمر مصري حقيقي بالشراكة مع الحكومة، موضحًا أن المستثمرين حتى الآن مصريين وليس بينهم أجنبي، وفي النهاية المشروع يصب لصالح مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، قد عقد اليوم الأحد، اجتماعًا مع عدد من الوزراء، لمتابعة أعمال تطوير جزيرة الوراق، وتوفير الخدمات للسكان.