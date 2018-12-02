الحكومة: لا نية لبيع جزيرة الوراق.. ونسعى لتغييرها إلى الأفضل

كتبـ يوسف عفيفي:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ليس لديها نية لبيع جزيرة الوراق إطلاقًا، موضحًا أن هناك تصورًا كاملا لتغيير وجه الحياة عليها للأفضل، مع توفير الخدمات لأهالي المنطقة قبل البدء في تطويرها.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن هناك عددًا من المقترحات لأهالي الجزيرة بشأن تنظيم مشروع تطويرها، مع توفير أسعار مجزية لهم من أجل الاستغناء عن الأراضي المتواجدة بداخلها.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أهالي جزيرة الوراق يتقبلون مقترحات الحكومة لتطوير الجزيرة، خاصة بعد مشاهدة أهالي منطقة مثلث ماسبيرو، لافتًا إلى أن الحكومة تركت العديد من الخيارات للسكان، ومنها بناء مساكن لهم داخل الجزيرة بعد تطويرها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، قد عقد اليوم الأحد، اجتماعًا مع عدد من الوزراء، لمتابعة أعمال تطوير جزيرة الوراق، وتوفير الخدمات للسكان.