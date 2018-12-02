تعرف على أنواع السجائر التي سترتفع أسعارها بعد زيادة الدولار الجمركي

كتبت- شيرين صلاح:

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، عن أنواع السجائر التي سترتفع أسعارها بعد زيادة سعر الدولار الجمركي بداية من أول الشهر الجاري.

وقررت وزارة المالية، يوم الجمعة الماضي، رفع سعر الدولار الجمركي للسلع "غير الضرورية والترفيهية"، ليكون مربوطًا بسعر البنك المركزي بداية من الشهر الجاري وحتى نهايته.

وحددت الوزارة أمس سعر الدولار الجمركي على هذه السلع عند 17.79 جنيه للدولار الواحد مقابل 16 جنيهًا، على مدار شهر ديسمبر الجاري.

وشمل القرار رفع أسعار السيجار والتبغ المستورد من الخارج.

وقال إمبابي إن السجائر التي سيرتفع سعرها هي "سجائر دافيدوف والتي تأتي مستوردة من الخارج وتباع بنحو 42 جنيهًا، فضلًا عن السيجار والمعسل المستورد.

وأضاف إمبابي، لمصراوي، أن أسعار السجائر المستوردة من الخارج سترتفع بنفس نسبة الزيادة في سعر الدولار الجمركي.

وقال محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن الوزارة ستعامل السجائر المستوردة بسعر الدولار الجمركي الجديد.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن منتجات التبغ المستوردة لصالح الشركة الشرقية للدخان من أجل تصنيعها ستعامل بسعر 16 جنيهًا الدولار الجمركي.

وقال إمبابي إن السجائر التي تصنع في مصر لن يرتفع السعر عليها.

قال إن أسعار السجائر المحلية ستظل كما بالأسواق ولن يحدث بها زيادة بعد زيادة سعر الدولار الجمركي.

وتابع إمبابي، أن معظم منتجات التبغ الموجودة بالأسواق منتجات محلية تصنعها شركة الشرقية للدخان لن يحدث بها أي زيادات.

وثبتت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي للسلع الاستراتيجية والضرورية عند 16 جنيهًا، وبررت وزارة المالية القرار بهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار.