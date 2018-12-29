"البحوث الزراعية" يعقد ورشة عمل بالتعاون مع إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي

كتب- أحمد مسعد:

عقد مركز البحوث الزراعية ورشة عمل بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقالت الدكتورة شرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، إن رئيس المركز أكد أهمية التنسيق المستمر وعقد لقاءات دورية مع الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي.

وأوضحت أنه خلال الورشة، تم عرض خطة الدولة للمنح والبعثات للاستفادة منها وتسهيل العقبات، وتم تعريف الباحثين بالشروط المطلوبة لكل برنامج ابتعاث وطريقة التقدم والتخصصات المطلوبة.. مطالبة الباحثين بإعداد أنفسهم واستيفاء شروط كل برنامج في أقرب وقت ممكن حتي يتمكنوا من التقدم في الوقت المناسب.

من جانبه، قال الدكتور محمد علي صالح، رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بوزارة التعليم العالي إنه جار إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالإدارة المركزية للبعثات للإعلان عن البعثات والشروط المطلوبة وطريقة التقديم لكل برنامج.. مشيرا إلى أنه تم وضع أجندة للبرامج والمنح ستكون علي مدار العام، بحيث يمكن لكل راغب في الحصول على بعثة من معرفة وقت الإعلان عن هذه المنحة بفترة كافية لإعداد واستيفاء الأوراق والشروط المطلوبة للمنحة ومراسلة الجامعات الأجنبية.​