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    وزير الأوقاف: حانت ساعة الحسم مع جماعات الإرهاب وعناصرها المتطرفة

    04:00 ص السبت 29 ديسمبر 2018
    وزير الأوقاف: حانت ساعة الحسم مع جماعات الإرهاب وعناصرها المتطرفة

    الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

    كتب - محمود مصطفى:

    دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى ضرورة استخدام أقصى درجات الحسم مع كل الخونة والإرهابيين وداعميهم ماديا أو فكريا أو لوجستيا.

    وطالب وزير الأوقاف، في بيان له، بالعمل الدءوب على قطع دابر الجماعات المتطرفة واعتبار ذلك واجب الوقت وجوبا شرعيا ووطنيا، واستخدام أقصى درجات الحسم مع المتعاطفين مع هذه الجماعات والأفكار الضالة والمتسترين عليها أو على أي من عناصرها أو أي من المتعاطفين معها، فقد حانت ساعة الحسم.

    وقال وزير الأوقاف "على الناس أن يتميزوا بوضوح شديد لا لَبْس فيه، من هو في صف الوطن قلبا وقالبا، ومن هو في موقف المتردد أو المترقب أو للأسف الشديد صاحب ميل أو هوى لبعض عناصر أو أفكار الجماعات الضالة الإرهابية المتطرفة التي يأتي على رأسها في العداء للوطن واستهدافه تلك الجماعة الإرهابية المسماة جماعة الإخوان بكل شعبها وعناصرها والمتعاطفين معها ".

    وأشار جمعة إلى أن مجرد التستر على هؤلاء المتعاطفين مع هذه الجماعة الضالة، ولا سيما في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أو دعمهم بأي لون من ألوان الدعم والتمكين لهم إنما هو دعم للإرهاب والتطرف .

    محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف الإرهاب الجماعات الإرهاببية

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