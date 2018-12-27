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    "القاهرة" تحتفل باليوبيل الذهبي لمعرض للكتاب

    03:58 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    "القاهرة" تحتفل باليوبيل الذهبي لمعرض للكتاب

    خالد عبدالعال محافظ القاهرة

    كتب- محمد نصار:

    أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، دعم المحافظة الكامل لجهود هيئة الكتاب المصرية لإقامة معرض القاهرة الدولي واحتفاله باليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة والذي يقام هذا العام بمركز المنارة للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، مشددًا على أهمية المعرض لكافة المصريين من أبناء القاهرة والمحافظات الأخرى لما يمثله من إثراء ثقافي وتدعيم لحركة السياحة الداخلية والخارجية.

    وقال عبدالعال، خلال لقاء الدكتور هيثم الحاج، رئيس هيئة الكتاب المصرية، والدكتور أحمد بهي، نائب رئيس الهيئة، إنه سيتم توفير أسطول نقل من أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي لخدمة رواد المعرض ونقلهم من الميادين الرئيسية والذي يخدمها مترو الأنفاق مع مرعاة زمن التقاطر بحيث تتزامن الخدمات على مدار الساعة.

    وأكد الدكتور هيثم الحاج، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين يقام خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2019 تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث يضم هذا العام أكثر من 1100 ناشر ودار نشر بمشاركة العديد من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية.

    وأضاف الحاج، أنه تم الاتفاق على إمكانية إنتاج فيلم من القاهرة التراثية لعرضه بالمعرض للتعرف على تاريخ القاهرة وحرفها التراثية بمناسبة مرور 1050 عامًا على إنشاء القاهرة على يد القائد جوهر الصقلي في عهد المعز لدين الله الفاطمي.

    خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوبيل الذهبي معرض الكتاب معرض القاهرة للكتاب مركز المنارة

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