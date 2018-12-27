السبت.. "الآثار" تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس والمتحف الإسلامي

كتب- يوسف عفيفي:

ينظم متحف الفن الإسلامي، السبت المقبل، معرضا مؤقتا بعنوان "قناة السويس على مر العصور"؛ احتفالا بمرور 115 عامًا على افتتاح المتحف، و149 عامًا على افتتاح قناة السويس، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، أن المعرض يضم مجموعة من مقتنيات متحف هيئة قناة السويس تحكي تاريخ حفر القناة مثل ماكيتات لسفينتين وصور فوتوغرافية لبعض الشخصيات التي كانت ذات الصلة بالقناة مثل دليسبس والخديوي إسماعيل والرئيس السابق جمال عبد الناصر وصور لقناة السويس أثناء عمليات الحفر.

وفي سياق متصل سينظم، خلال شهر يناير المتحف التاريخي لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية معرضا مؤقتاً من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يضم بعض اللوحات التاريخية ترجع للعصر الحديث ولوحات فوتوغرافية لقاعات المعرض وبعض مقتنياته الأثرية، واللوحة التأسيسية لمتحف الفن الإسلامي.

ومن جانبه أضاف الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، أن الاحتفالية تشمل أيضا تقديم فقرة فنية لفرقة سلطان العارفين كما سيقام على هامش الاحتفالية ورش تعليمية للحرف التراثية مثل صناعة المراكب وغيرها.

ونوه عثمان في بيان اليوم، إلى أن متحف الفن الإسلامي يحتوي على مجموعات نادرة من الفنون الإسلامية من الهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمل أفريقيا والأندلس.

وجاءت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديوي "إسماعيل" عام 1869م، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديوي توفيق عام 1880. بينما تم افتتاح مبنى المتحف الحالي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر عام 1903م، ثم تغير اسم الدار عام 1951م، إلى "متحف الفن الإسلامي".

كما شهد المتحف خلال عامي 1983م، 1984م مرحلة هامة فى عمليات توسيع مساحته ،وزيادة عدد قاعاته ثم أضيفت المساحة التي كانت تشغلها محطة الوقود على يمين المتحف والتي تم استغلالها فى إنشاء حديقة متحفية وكافتريا.

ومنذ عام 2003 بدأت عمليات تطوير شامل للمتحف و تم افتتاحه في 28 أكتوبر 2010 حيث استقبل العديد من الوفود من الجنسيات المختفلة، وفي 2014 تعرضت واجهة المتحف وبعض مقتنياته للتدمير وأعياد تطويره عام 2015 وافتتحع رئيس الجمهورية في يناير 2017.​