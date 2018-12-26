جيهان السادات لمصراوي: أشكر الرئيس السيسي وزوجي أول عربي يكرمه الكونجرس

كتب- حاتم أبوالنور:

قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنها متواجدة بمقر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة أسرة زوجها؛ تلبية لدعوة من الكونجرس الأمريكي، لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات، على جهوده في إحلال السلام الشامل بمنطقة الشرق الأوسط، ومندهشة من التصريحات التي تم تداولها بأنها غائبة عن احتفالية المجلس الأعلى الثقافة لذكرى مرور 100 عام عن رحيل زوجها.

وأضافت "السادات"، لمصراوي، أن اعتراف الكونجرس الأمريكي بشجاعة الرئيس الراحل السادات بعد مرور 36 عامًا على رحيله، بمثابة شرف عظيم لمصر والمصريين ولها شخصيًا، مشيرة إلى أن التكريم سيكون عبارة عن احتفال كبير يحضره جميع أعضاء الكونجرس الأمريكي، إضافة إلى دعوة شخصيات رفيعة المستوى من مختلف دول العالم، ليتحدثون هؤلاء في الاحتفالية عن السادات وشجاعته وإنجازاته في منطقة الشرق الأوسط، ونشره للسلام ومنع الحروب.

وذكرت "السادات، أنها ستلقي كلمة أمام الكونجرس، تتضمن شجاعة وتفاني زوجها، بعد كل هذه السنوات التي مرت على رحيله، متابعة: "يستحق الجائزة، كونه حمى مصر من الحروب، ولولا معاهدة السلام التي رفضها الكثير وقتها لغرقت المنطقة في حروب ودماء مستمرة".

وكشفت زوجة الراحل أنور السادات، أن التكريم عبارة عن ميدالية ذهبية، ويكتب عليها اسم زوجها على غرار جائزة نوبل للسلام، ويعتبر زوجها أول عربي يتم منحه هذه الميدالية، مستطردة: "أعتز بكوني مصرية، وأفخر دائمًا بما فعله الرئيس السادات حيال معاهدة السلام".

ومن كواليس معاهدة السلام، قالت إن الرئيس الراحل أنور السادات دعا الرئيس الفلسطيني وقتها ياسر عرفات إلى حضور مؤتمر بمينا هاوس في القاهرة، وأمر برفع علم فلسطين، لكن "عرفات" رفض الحضور، وهو ما جعل مصير الفلسطينيين غامض حتى وقتنا هذا.

وأشادت "السادات"، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الرئيس الراحل أنور السادات، قائلة: "أشكر الرئيس السيسي على اهتمامه البالغ بزوجي، وعلى جهوده في خدمة السلام ونشره بمنطقة الشرق الأوسط".

وأعربت عن سعادتها بعد وصف الرئيس السيسي للرئيس الراحل السادات بأنه البطل المصري الذي تظل سيرته ملهمة لنا وللأجيال القادمة.