بالأرقام.. كيف تغيرت أسعار العقارات في 2018؟ (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

لا يخفى على أي متابع لسوق العقارات، الطفرة الكبيرة التي شهدها السوق المصري خلال 2018، وارتفاع الأسعار غير المسبوقة ليس فقط لتوابع القرارات الاقتصادية، ولكن لعدة أسباب أهمها أن قطاع العقارات أصبح المحفظة الأولى للمواطنين والمستثمرين أيضًا.

ويستعرض "مصراوي"، في هذا التقرير تطور أسعار العقارات في مختلف المدن الجديدة، وحجم الطلب على الشراء، خلال عام 2018، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة الجديدة:

مدينة القاهرة الجديدة من أكثر المدن التي شهدت طلبًا على شراء العقارات خلال عام 2018، كما تطورت أسعار العقارات بها طوال العام، فكان متوسط سعر المتر في يناير الماضي 8700 جنيهًا، ووصل إلى 9200 جنيهًا في شهر يونيو، بينما سجل بنهاية العام 9400 جنيهًا، حيث زاد متوسط أسعار جميع المناطق 8.94%، بنسبة طلب على الشراء 100%، من الوحدات المطروحة للبيع.

ومن أبرز المناطق التي شهدت زيادة في الأسعار منطقة الشويفات فسجل المتر السكني في بداية العام 10.500 جنيه، ووصلت في يونيو 11400 جنيهًا أما بنهاية العام سجل متوسط سعر المتر 11750 جنيهًا، بنسبة زيادة 11.61%. وفي شارع التسعين تذبذب سعر المتر طوال العام ففي يناير الماضي وصل سعر المتر إلى 10550 جنيه، أما في مايو سجل المتر 10900 جنيه، ليتراجع المتر في أغسطي 700 جنيه، وسرعان ما عود سعر المتر الارتفاع مرة أخرى حتى وصل إلى 10750 جنيه خلال ديسمبر الجاري.

بينما في منطقة أبوالهول سجل المتر في بداية العام 4900 جنيه وهي المنطقة الأرخص في القاهرة الجديدة، وارتفع سعر المتر 150 جنيه في منتصف العام، ليسجل بنهاية الشهر الجاري 5150 جنيه، بنسبة زيادة وصلت إلى 5.51%.

العاصمة الإدارية.. الأقل طلبًا:

وحدات العاصمة الإدارية من أكثر المدن التي شهدت إقبالا قليلا منذ خلال العام الجري، حيث سجل الطلب 36%، بينما ارتفعت الأسعار بشكل كبير حتى وصلت لـ54%.

ففي أكتوبر من العام الماضي سجل سعر المتر 7400 جنيه ومع يناير الماضي ول متوسط سعر المتر السكني إلى 9200 جنيه، وفي يوليو الماضي وصل إلى 10500 جنيهًا، بينما سجل سعر المتر خلال الشهر الجاري 11 ألف جنيه.

الشيخ زايد.. انخفاض مستمر:

شهدت مدينة الشيخ زايد تغيرات سعرية كبيرة خلال 2018، حيث بدات الأسعار بداية من يناير حتى يوليو في الارتفاع، ثم بدات الأسعار في الانخفاض مرة أخرة، فوصل متوسط سعر المتر السكني في ناير إلى 8100 جنيه، وسجل في يونيو 9200 جنيه، بنينما سجل بنهاية العام 9400 جنيه.

ففي الحي الرابع، وهو من أغلى الأحياء في الشيخ زايد، وصل سعر المتر في يناير الماضي 13250جنيه، بينما سجل في مايو 14250 جنيه، ثم انخفضت الأسعار إلى 13100 جنيه، في أغسطس لتواصل الانخفاض خلال أخر 3 شهور، فسجل سعر المتر 11900 جنيه.

وفي منطقة الثروة الخضراء، سجل سعر المتر في يناير الماضي 11300 جنيه، ووصل في يونيو إلى 10700 جنيه، ثم انخفض مرة ثانية ووصل خلال الشهر الجاري إلى 10300 جنيه، بينما في منطقة الحي الحادي عشر أقل الأحياء سعرا بالمدينة، والذي سجل سعر المتر في بداية العام 4800 جنيه ووصل خلال الشهر الجاري إلى 5100 جنيه.

6 أكتوبر.. الأكثر ارتفاعًا:

شهدت مدينة 6 أكتوبر ارتفاعات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية خلال 2018، بلغت 19.37%، بينما وصلت نسبة الطلب على الشراء 100%.

ووصل سعر المتر في الحي المتميز بـ6 أكتوبر في بداية العام إلى 6750، وسجل في يونيو الماضي 6900 جنيه، بينما خلال الشهر الجاري سجل سعر المتر السكني 7100 جنيه، بنسبة زيادة 9.29%، وفي منطقة الأحياء أكثر المناطق طلبا على الشراء في المدينة سجل سعر المتر النصف تشطيب في بداية العام 4500، بينما وصل إلى سعر المتر إلى 5300 خلال الشهر الجاري، بنسبة زيادة بلغت 17.70%.

حدائق الأهرام:

وفي مينة حدائق الأهرام ارتفع سعر المتر خلال العام الجاري 300 جنيه فقط، ففي يناير الماضي سجل المتر للوحدات النصف تشطيب 3500 جنيه، وظل يرتفع بشكل تدريجي حتى وصل بنهاية الشهر الجاري ألي 3800 جنيه، بنسبة زيادة وصلت إلى 8.4%، بيتما سجل حجم الطلب على الشراء 88%.

حي الهرم وفيصل:

شهدت بعض المناطق في حي الهرم زيادة سعرية خلال 2018 إلى 17%، وفي مناطق فيصل 14.34%، فسجل سعر المتر في شارع الثورة بالهرم 4700 جنيه في يناير الماضي، وارتفاع سعر المتر في منتصف العام 200 جنيه وظل في الارتفاع التدريجي حتى سجل خلال الشهر الجاري 5100 جنيه.

بينما في منطقة فيصل، سجل سعر المتر في بداية العام بحي المساحة 2800 جنيه، وظل يرتفع تدريجيا حتى وصل في منتصف العام إلى 3100 جنيه، وأصبح الآن بـ3350 جنيهًا، بينما سجل سعر المتر في شارع الثلاثيني أشهر المناطق بفيصل 2450 جنيهًا في يناير الماضي وارتفع في يوليو إلى 2700 جنيهًا وظل هذا السعر ثابتًا حتى الآن.

الشروق:

بينما مدينة الشروق كانت من ضمن المدن الأكثر ثباتا في سعر المتر السكني بها، ففي يناير الماضي سجل متوسط سعر المتر 4600 جنيه وظل يرتفع حتى سجل بنهاية العام 5 آلاف جنيه.

ففي منطقة النخيل الأغلى في مدينة الشروق وصل سعر المتر إلى 7400 جنيهًا بعد أن كان في بداية العام بـ4800 جنيه، وفي منطقة الحي الأول غرب سجل سعر المتر بداية العام 5200 جنيه، وظل يرتفع تدريجي حتى وصل إلى 5650 جنيه في يوليو الجاري، وفي نهاية العام وصل سعر المتر إلى 6100 جنيه.