ضبط 33 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر بالجيزة

كتب-إسلام ضيف:

ضبطت أجهزة التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء، 33 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية من مصنعات اللحوم وكبدة مستوردة و جلود ودهون ومقطعات دواجن فاسدة جمعيها غير صالحة للاستهلاك الأدمي وذلك خلال الحملات التي شنتها المديرية خلال الشهر الماضي على المنشآت و محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم.

وأوضح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة -في بيان- مواصلة أجهزة التفتيش حملاتها بالتفتيش على المطاعم والمحلات وأماكن بيع اللحوم ومنتجاتها؛ للتأكد من تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة وسلامة الأفراد.

وقالت المحافظة في بيانها إن الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لتحقيق دور الحكومة في خدمة المجتمع وحماية المواطنين من غش وجشع بعض التجار.

وأشار راشد إلى أن أجهزة التفتيش بالمحافظة تمكنت من ضبط 5 طن دهون ودوبريهات حيوانية ولحوم مجهولة المصدر بثلاجة لحوم بمنطقة الوراق و4 طن دهون حيوانية ومصنعات لحوم ولحوم مفرومة و دواجن فاسدة بمصنع غير مرخص بناحية كرداسة، كما تم ضبط 1.820 طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي لدى مصنع لحوم بناحية أكتوبر.

وقال الدكتور اشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة إنه تم تحرير 61 محضر للمنشآت والمطاعم وأكشاك اللحوم المخالفة.