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    "الآثار والمالية" يطلقان ميداليات تذكارية لرحلة العائلة المقدسة بمصر

    12:34 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
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    كتب- يوسف عفيفي:
    تصوير- روجيه أنيس:

    أطلقت وزارتا الآثار والمالية، إصدار مداليات تذكارية لرحلة العائلة المقدسة في مصر، اليوم الثلاثاء، ممثلة في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، زمصلحة سك العملة المصرية، وذلك في قصر المانسترلي بالقاهرة.

    جاء ذلك خلال حفل حضره كل من الدكتور مصطفى أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، واللواء عبدالرؤوف أحمدي رئيس مصلحة سك العملة ووفد من الكنيسة المصرية.

    وعرض الحفل، الميداليات التذكارية التاريخية لرحلة العاسلة المقدسة.

    من جانبه، قال الدكتور جمال مصطفى، مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، إن حدث إصدار ميداليات لرحلة العائلة المقدسة مهم للغاية لمصر وللعالم الإسلامي والمسيحي في كل أقطار دول العالم.

    وشدد مصطفى، خاال كلمته في الحفل، على أهمية أن ندرك جميعا أهمية رحلة العائلة المقدسة، والمحافظة عليها في كل الأماكن المصرية، مؤكدا على الاهتمام الكبير لدى الدولة وهناك تعاون بين كافة الوزارات المعنية والعمل ما زال جاريا للانتهاء من ملف رحلة العائلة المقدسة علميا ومكانيا.

    ووجه الشكر الى وزارة المالية وكافة الجهات القومية بمصر لمسار العائلة المقدسة، معربا عن أمله بأن يكون الحدث بداية لمناسبات أخرى بهذا المستوى وسيكون هناك تعاون أكبر خلال الفترة المقبلة.

    وزارة الآثار وزارة المالية رحلة العائلة المقدسة

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