"نؤمن بدوركم في بناء المجتمع".. نص كلمة السيسي في احتفالية ذوي الإعاقة

كتب- محمود مصطفى ومعتز عباس:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لشعب مصر وعلى الأخص ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وأكد الرئيس السيسي - خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم الاثنين- حرص الدولة على تكريم تلك الفئة وخاصة المتفوقين منها؛ تكريسا لقيمة الاجتهاد والعمل الجاد.. وقال "إنه من دواعي الفخر أن نرى أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة يحققون نتائج مبهرة بمختلف المجالات".

وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعام ذوي الاحتياجات الخاصة:

"السيدات والسادة.. الحضور الكريم.. اسمحوا لي في البداية، ونحن على أعتاب عام جديد، أن أتوجه لكم جميعاً، وأخص بالذكر، بناتي وأبنائي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن يحمل لكم العام الجديد، كل الخير والتوفيق، ولمصر العزيزة دوام الاستقرار والأمان والتقدم".

"واسمحوا لي أيضاً، أن أعرب عن بالغ سعادتي، لمشاركتكم الاحتفال بعام ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار "قادرون باختلاف"، والذي تنظمه وزارتا الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية، وبمشاركة مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص والمدني، في رسالة تؤكد أهمية تضافر كافة الجهود الحكومية، مع جهود المجتمع الأهلي والقطاع الخاص، لدعم ورعاية أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة".

"بناتي وأبنائي من ذوي الاحتياجات الخاصة.. أتحدث إليكم اليوم في هذه المناسبة، كدليل على تقدير واعتزاز الدولة والمجتمع بكم، كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، بما تمتلكونه وتحققونه من إنجازات في شتى المجالات".

"كما أؤكد حرص الدولة على تكريمكم، وخاصة المتفوقين منكم، تكريساً لقيمة الاجتهاد والعمل الجاد، وتعبيراً صادقاً عن إيماننا بدوركم المهم في بناء الدولة العصرية الحديثة، وفق ما نتطلع إليه جميعاً".

"وأقول لكم بكل الصدق، إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، وهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات".