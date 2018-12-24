نائب "أجا" يهاجم وزارة الري بسبب نقص المياه منذ 50 يومًا

كتبت- ميرا إبراهيم:

هاجم النائب أحمد حسين خشب، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا بالدقهلية، وزارة الري بمحافظة الدقهلية؛ بسبب نقص مياه الري بمختلف قرى المركز منذ 50 يومًا.

وقال خشب، خلال بيان عاجل ألقاه بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، إن أزمة نقص المياه لمدة ٥٠ يومًا، تسببت في تلف أغلب المحاصيل التي زرعها الفلاحون خلال تلك الفترة، مشيرا إلى حالة من اللامبالاة لدى مسئولي الري تجاه تلك الأزمة التي يعانى منها عشرات الآلاف من المزارعين وأهالي مركز أجا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن آلاف الأفدنة الزراعية مهددة بالبوار بسبب نقص مياه الري، بالإضافة إلى ضعف إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما يتعارض مع سياسة وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل الزراعية، وخفض فاتورة استيرادها في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وتابع، أن ما ينتهجه مسئولو وزارة الري، يتعارض مع توجهات الرئيس والدولة المصرية، بل يعرقل خطوات التنمية.