"طاقة النواب" توافق مبدئيا على قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية

كتب أحمد على

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها في حضور ممثل لوزارة البيئة.

يستند القانون في مضمونه إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة في اتفاقية التنوع البيولوجي وتأتي أهميته لاسيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

قال الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، إن من المهم الإسراع في مناقشة مشروع القانون لاسيما أن لدى مصر العديد من الثروات منها الكائنات الدقيقة في البحر الأحمر على سبيل المثال، لافتاً إلى أن التشريع ينظم النفاذ والسماح للغير باستخدام الموارد الأحيائية المصرية، منها بغرض المصالح الاقتصادية أو للبحث العلمي، عن طريق إجراءات محددة ومنضبطة تضمن تقاسم المنفعة.

وأوضح مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، أن اهتمام القيادة السياسية للحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية، مشيراً إلى أن مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، الشهر الماضي بحضور الرئيس، قائلاً: "مصر تقود هذه العملية سياسيا وعلى المستوى العالمي وليس الإفريقي أو العربي فقط والقاهرة سباقة في الحفاظ على الموارد الطبيعية".