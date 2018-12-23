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الطيران المدني تنهي خطة احتفالات الكريسماس

10:11 م الأحد 23 ديسمبر 2018
الطيران المدني تنهي خطة احتفالات الكريسماس

وزير الطيران المدني

كتب- طه عبيد:

انتهت وزارة الطيران المدني والشركات التابعة لها، اليوم الأحد، من الترتيبات النهائية لاستقبال احتفالات رأس السنة داخل المطارات.

كما انتهت شركة مصر للطيران- بحسب بيان لها- من جدول الرحلات المخصصة للمناسبة والتي ستنقل السياح إلى المدن الداخلية لقضاء الإجازات بها.

وأعطى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني توجيهاته بحسن استقبال الركاب وحل كل المشاكل، ووضعت جميع المطارات الزينة المخصصة للكريسماس داخل صالات السفر والوصول، فضلًا عن تخصيص أماكن داخل الصالات لالتقاط الصور التذكارية.

وزارة الطيران المدني احتفالات الكريسماس رأس السنة

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