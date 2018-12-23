وزير التعليم العالي في ذكرى إنشاء فنون جميلة حلون: "مصنع المبدعين والفنانين"

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان مصنع المبدعين والفنانين، مضيفًا: "110 أعوام من صنع العمالقة الذين ساهموا بشكل كبير في إنتاج وتعليم ومجتمع مبدع وفنان في كل المجالات الفنية (الجرافيك أو التصوير أو الديكور)".

وأضاف عبدالغفار، في كلمته بحفل ذكرى 110 أعوام من إنشاء كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان مساء الأحد: "مصر فيها فيها جين فني مش موجود في الدنيا كلها، ولدينا من الطلاب أهابهم الله فطرة الفن، وعمل على إثقالها أساتذة الفنون الجميلة في الجامعات".

وتابع: "أن الدراسة فى كلية الفنون الجميلة ممتعة للغاية والتدريس فيها جاذبا لأى عضو هيئة تدريس والفترة كانت من الإبداع والتميز لكل المريدين والذين التحقوا بهذه الكلية".