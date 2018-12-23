التعليم: بدء تلقي طلبات الدمج بالصف الثالث الثانوي أول يناير

كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، على جميع المديريات التعليمية، خطابًا بشأن بدء تلقي طلبات الدمج للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارًا من 1 يناير 2019.

وبحسب الخطاب، إنه: "على الإدارات التعليمية إخطار جميع المدارس بضرورة التنبيه على أولياء الأمور بإحضار الأوراق المطلوبة للتقدم بنظام الدمج للصف الثالث الثانوي".

وبالنسبة للأوراق المطلوبة تتمثل في: إثبات القيد بصورة مختومة بخاتم المدرسة وخاتم النسر، اختبار ذكاء حديث، صورة بطاقة ولي الأمر والطالب، وصورة قرار الدمج.

وأكد الخطاب على ضرورة إحضار الكشف الطبي والتقرير الطبي من محافظة كل طالب، والطالب المعفى من دراسة اللغة الأجنبية الثانية، عليه إحضار ما يثبت ذلك مختومًا بشعار الجمهورية.

وبالنسبة للطالب المدمج "سمعي أو بصري"، عليه إحضار مقياس السمع أو مقايس البصر بالإضافة إلى اختبار الذكاء، أما الطالب المجمد "توحد" عليه إحضار مقياس "ركازن".

ووجه الخطاب بضرورة التنبيه بالالتزام بالمواعيد المحددة، ولن يلتفت إلى طلبات الدمج المقدمة في غير المواعيد المنصوص عليها، لافتًا إلى أنه من يخالف التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية؛ حرصًا على مستقبل الطلاب.