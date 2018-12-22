20 صورة ترصد افتتاح السيسي لمشروعات "الصوب الزراعية"

"الوفد مع الناس" تستقبل 1000 مريض في يومها الأول بكفر الجبل

كتب - يوسف عفيفي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروعات "الصوب الزراعية" في مدينة العاشر من رمضان.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، 20 صورة ترصد تحركات الرئيس السيسي، داخل الصوب الزراعية التي جرى افتتاحها اليوم، حيث يقع المشروع على مساحة 34 ألف فدان، وجرى التخطيط لإنشاء 7 آلاف و100 بيت زراعي، بتخصيص مساحة فدانين ونصف للبيت الواحد.

يُقام المشروع بالتعاون بين القوات المُسلحة وشركة "سينوماك" الصينية، والتي عملت على إنشاء الهياكل المعدنية، فيما تم إنشاء محطة الفرز والتعبئة للمشروع على مساحة 2.5 فدان بطاقة تخزينية 800 طن في اليوم.

وفي أغسطس الماضي، تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية بواسطة الشركة "الوطنية" للزراعات المحمية، بالتعاون مع إدارة المياه بالقوات المُسلحة.