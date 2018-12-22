‎تشريعية النواب ترجئ مناقشة تعديلات مكافحة الإرهاب والمرور والمنشآت السياحية

كتب- أحمد علي:

أرجات لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وقال النائب بهاء أبوشقة رئيس اللجنة، إن الحكومة سبق ووافقت عليه من حيث المبدأ، في يوليو ٢٠١٨، ولم تبت في المواد.

وأضاف: "الحكومة تقدمت بمشروع قانون المرور وتم إحالته للجنة الدفاع والأمن القومي، وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية، والمحلية، والنقل".

وقرر أبوشقة تأجيل المناقشة، منعا للتضارب مع تعديلات قانون المرور التي مازالت محل نظر.‎​