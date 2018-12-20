الأسبوع المقبل.. 3 وزراء بـ"صناعة النواب" لمناقشة زيادة فرص العمل

كتبت- ميرا إبراهيم:

تستقبل لجنة الصناعة، برئاسة النائب أحمد سمير، وكيل اللجنة، 3 وزراء، الأسبوع المقبل.

وتستمع اللجنة يوم السبت إلى رؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة بشأن تطوير الصناعة المصرية والمساهمة الفعالة في الناتج القومي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وتناقش يوم الأحد المقبل، سياسة الحكومة تجاه المساندة التصديرية (دعم الصادرات) للصناعات الوطنية ومراعاة اعتمادها بالموازنة العامة للدولة لأهميته في تحسين القدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج للنفاذ للأسواق الخارجية في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق فاروق متولي في هذا الشأن، بحضور وزير المالية محمد معيط، وهالة السعيد وزيرة التخطيط.

فيما تنعقد يوم الاثنين لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: فتحي الشرقاوي، أحمد إسماعيل، طارق فاروق بشأن عدم قيام هيئة التنمية الصناعية بدورها في توفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين وفتح مكاتب للهيئة في المحافظات لتسهيل إجراءات التراخيص مع بيان أسباب قلة عدد المصانع الصادر لها تراخيص في منطقة مطوبس بكفر الشيخ وضرورة فك التشابك بين الهيئة والمحافظات في عملية تخصيص الأراضي حسبما ورد بطلبات الإحاطة

وكذلك طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إيهاب عبدالعظيم، ممدوح الحسيني، برديس عمران، محمود الضبع، محمد عبدالله، محمود الحفني بشأن عدم إقامة مشروعات أو مجمعات صناعية بمحافظات الوادي الجديد والمنيا والفيوم رغم توافر المساحات الواسعة من الأراضي الصحراوية في تلك المحافظات مع بيان الوضع بالنسبة للمنطقة الصناعية بطهما وجرزا بمحافظة الجيزة واللتان حصلتا على جميع الموافقات ولم يبدأ التنفيذ حتى الآن وكذا ضرورة إنشاء مرحلة ثانية لمدينة الحرفيين المقامة بقرية الصالحية بالجبلاو مركز قنا حسبما ورد بطلبات الإحاطة