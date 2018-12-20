السبت.. المؤتمر الخامس للعلوم الحيوية بأكاديمية البحث العلمي

كتبت-داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، افتتاح ورشة عمل والمؤتمر السنوي الخامس تحت عنوان " العلوم الحيوية: من المعمل إلى السوق"، والذي ينظمه برنامج "جسور التنمية" السبت المقبل.

وحسب بيان أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الخميس، يأتي ذلك لعرض نماذج وأفكار لتسويق منتجات البيولوجيا والأبحاث التطبيقية في مجال العلوم والبيولوجيا والرعاية الصحية.

وتابعت أكاديمية البحث العلمي، أنه من المقرر أن يحاضر في الورشة أساتذة مصريين بجامعة أكسفورد بإنجلترا منهم الدكتورة عفاف الصغير ومن المعهد الوطني لعلوم الصحة والبيئة بالولايات المتحدة الأمريكية ستحاضر الدكتورة رانيا سليمان، والدكتورة ساره الأشقر من شركة جانسين للأدوية ببلجيكا، والدكتور ياسر الشربيني من جامعة هايلبرج بألمانيا، وذلك بحضور وفد من المصريين من جهات مصرية للمشاركة في فاعليات المؤتمر، من أجل سد الفجوة بين الأبحاث العلمية في المختبرات وتطبيقاتها العملية والصناعية.