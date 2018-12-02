تفاصيل اجتماعي وزير التنمية المحلية مع محافظي جنوب سيناء والإسكندرية

إقبال كبير من الركاب والعاملين بمطار القاهرة على مبادرة "فيروس سي"

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعين مع كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية بمقر الوزارة، اليوم الأحد.

واستعرض لقاء الوزير مع اللواء خالد فودة، آخر استعدادات المحافظة لاستضافة مؤتمر "إفريقيا 2018" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، وتوفير بعض الاحتياجات المطلوبة للجهاز التنفيذي للمحافظة لخروج المؤتمر بصورة جيدة تليق باسم مصر.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة بعض مشروعات التنمية الجارية بالمحافظة خاصة مشروع تطوير منطقة وادي الدير بسانت كاترين، وتطوير الخدمات في بعض مدن المحافظة منها مدينة الطور.

وخلال لقاء اللواء محمود شعراوي مع محافظ الإسكندرية، تابع تطورات الخطة الاستثمارية ومعدلات تنفيذ بعض المشروعات الجارية، واستعدادات المحافظة فيما يخص موسم الأمطار والسيول والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالإسكندرية.