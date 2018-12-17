غدًا.. افتتاح لوحتي كهرباء في الشرقية بتكلفة 65 مليون جنيه

كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، افتتاح بعض مشروعات الكهرباء لخدمة أهالي محافظ الشرقية، موضحا أنه يفتتح غدا برفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لوحتي توزيع كهرباء .

وأوضح "السيد" لمصراوي، الاثنين، أن تكلفة اللوحتين 65 مليون جنيه، مشيرا إلى أن اللوحة الأولى ستكون بمدينة أولاد صقر بمنطقة قصاصين الازهار، واللوحة الثانية بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق، مشيرا إلى أن لوحة الغشام ستخدم مناطق مجاورة للمنطقة وليس الغشام فقط .

وتابع السيد، أن ذلك يأتي تنفيذا لخطة وزارة الكهرباء لتحسين شبكات التوزيع لضمان تقديم الخدمة بجودة عالية إلى المواطن.