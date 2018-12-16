أكثر الكلمات إنتشاراً

مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

"صحة النواب": توجيهات الرئيس حول ظاهرة السمنة على جدول أعمال اللجنة

11:08 م الأحد 16 ديسمبر 2018
"صحة النواب": توجيهات الرئيس حول ظاهرة السمنة على جدول أعمال اللجنة

الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تضع ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرًا، بشأن خطورة مرض السمنة، على جدول أعمالها خلال الفترة المقبلة، لدراسته بحضور ممثلى وزارة الصحة.

وأضاف العماري، فى تصريح خاص لـ"مصراوي": "اللجنة ستدرس آليات مواجهة ذلك المرض وتعرض العديد له، وتأثيره على صحة الإنسان، بالإضافة إلى بحث مقترحات للحد من السمنة وممارسة الأنشطة الرياضية".

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: "ممارسة الرياضة تحد من ظاهرة السمنة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الحفاظ على صحة المواطنين من عدد كبير من الأمراض".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا إلى تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة، للحفاظ على صحة المصريين، من خطر السمنة، وسوء التغذية التي زادت بطريقة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.

مجلس النواب السمنة السيسي وزارة الصحة ممارسة الرياضة

الخبر التالى:

تكريم وزيرة الثقافة والفقي في الذكرى الـ60 لصدور مجلة العربي الكويتية -صور
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان