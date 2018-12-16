"صحة النواب": توجيهات الرئيس حول ظاهرة السمنة على جدول أعمال اللجنة

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تضع ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرًا، بشأن خطورة مرض السمنة، على جدول أعمالها خلال الفترة المقبلة، لدراسته بحضور ممثلى وزارة الصحة.

وأضاف العماري، فى تصريح خاص لـ"مصراوي": "اللجنة ستدرس آليات مواجهة ذلك المرض وتعرض العديد له، وتأثيره على صحة الإنسان، بالإضافة إلى بحث مقترحات للحد من السمنة وممارسة الأنشطة الرياضية".

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: "ممارسة الرياضة تحد من ظاهرة السمنة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الحفاظ على صحة المواطنين من عدد كبير من الأمراض".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا إلى تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة، للحفاظ على صحة المصريين، من خطر السمنة، وسوء التغذية التي زادت بطريقة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.

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