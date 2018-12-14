الأحد.. الصحة تطلق حملات "تنظيم الأسرة" بـ 6 محافظات

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 6 محافظات بالمجان، وذلك بداية من الأحد المقبل، لمدة 10 أيام، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المستهدفة هي: الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا، حيث تنظم الحملات بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وبمشاركة الجهات المعنية بالقضية السكانية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأشار "مجاهد" في بيان اليوم الجمعة، إلى أن تنظيم تلك الحملات يأتي في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق النائية والمحرومة من الخدمة وللفئات الأكثر احتياجًا وخاصة الريف، وحرصًا على تلبية الاحتياجات غير الملباة للمجتمع.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه سوف يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصرف الأدوية بالمجان من خلال العيادات الثابتة، والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

ولفتت إلى أنه سيتم استهداف الإدارات ذات المؤشرات المتدنية من حيث الخصائص السكانية ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وارتفاع معدلات المواليد.

وأضافت أنه سيتم الاستعانة بأخصائيي أمراض نساء وتوليد لإجراء الكشف الطبي على المنتفعات، وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية، بما في ذلك تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول مثل اللولب والكبسولة، وكذلك للتعامل مع الحالات الخاصة التي تحتاج إلى مزيد من المهارات.

وأشارت إلى أنه سوف يشارك في الحملة فرق عمل من التمريض مدربة على تقديم خدمات ومشورة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جانب خدمات متابعة الحمل والسونار وكشف الباطنة والأطفال، وذلك من خلال العيادات المتنقلة.

وأكدت سحر السنباطي أنه سوف يواكب تنفيذ الحملة تقديم العديد من الأنشطة الإعلامية الموسعة من ندوات إعلامية ولقاءات جماهيرية في المحافظات الستة، وذلك لرفع الوعي الصحي والترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وأهمية المباعدة بين الولادات على صحة الأم والطفل.

وأضافت "السنباطي" أنه تم تكثيف عمل الرائدات الريفيات لعمل حصر بالسيدات الغير مستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة، وذلك لاستهدافهن من خلال الزيارات المنزلية للترويج للحملة والخدمات المقدمة ولجذبهن لأماكن تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة.

ونوهت سحر السنباطي بأن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة للتنسيق مع الشركاء من التعليم والأوقاف والأزهر والجمعيات الأهلية والمجالس القومية والمحليات بهدف تحقيق التكامل وتذليل كافة الصعوبات في تنفيذ الحملة بما يضمن النجاح في الوصول لكافة الفئات المستهدفة.

وأكدت أنه من المتوقع أن تأتي الحملة التنشيطية بتأثير إيجابي في جذب منتفعات جدد لخدمات تنظيم الأسرة وتحسين المؤشرات من رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، وخفض الاحتياجات غير الملباة.