السيسي يتفقد عددًا من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وقطاع الطرق والنقل

كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وقطاع الطرق والنقل.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مضيفا أن جولة الرئيس السيسي تضمنت كاتدرائية ميلاد المسيح، ومسجد الفتاح العليم، والمدينة الرياضية والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين.

وتفقد الرئيس السيسي، المدينة السكنية بغرب مدينة الشروق، ومشروعات تطوير تقاطع طرق القاهرة/ الإسماعيلية والقاهرة/ بلبيس والطريق الدائري، وتطوير طريق السويس، وتطوير محور المشير طنطاوي.