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    متحدث "النواب" ينعي إبراهيم سعدة

    03:50 م الخميس 13 ديسمبر 2018
    متحدث "النواب" ينعي إبراهيم سعدة

    الدكتور صلاح حسب الله

    القاهرة- مصراوي:

    نعى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، ببالغ الحزن الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم سعدة، مشيرًا إلى أنه كان صحفيًا ومهنيًا من الدرجة الأولى ونجح في قيادة مؤسسة أخبار اليوم وتتلمذ على يديه كبار الكتاب والصحفيين.

    وتوجه "حسب الله " بخالص العزاء للجماعة الصحفية، داعيًا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه وذويه الصبر والسلوان.

    صلاح حسب الله إبراهيم سعدة مجلس النواب مؤسسة أخبار اليوم

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