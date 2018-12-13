متحدث "النواب" ينعي إبراهيم سعدة

القاهرة- مصراوي:

نعى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، ببالغ الحزن الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم سعدة، مشيرًا إلى أنه كان صحفيًا ومهنيًا من الدرجة الأولى ونجح في قيادة مؤسسة أخبار اليوم وتتلمذ على يديه كبار الكتاب والصحفيين.

وتوجه "حسب الله " بخالص العزاء للجماعة الصحفية، داعيًا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه وذويه الصبر والسلوان.