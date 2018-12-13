بحضور عكاشة والمتيني.. أساتذة "عين شمس" يودعون الدكتور طارق أسعد

"الآثار": الكشف عن مقبرة ترجع للأسرة الـ 18 بكوم أمبو في أسوان

كتب- هاني رجب:

شيع أساتذة كلية الطب بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، جنازة الأستاذ الدكتور طارق أسعد، أستاذ المخ والأعصاب، ورائد طب النوم، من مسجد النور بالعباسية.

وكان أبرز الحضور، الدكتور أحمد عكاشة، استشاري الطب النفسي، والدكتور محمود المتيني، عميد كلية طب عين شمس، والدكتور طارق عكاشة، وعدد كبير من الأساتذة.

والدكتور طارق أسعد، توفيَّ أمس عن عمر يناهز 58 عامًا.

ويعتبر العالم الراحل، أحد أهم العلماء المصريين المتخصصين في مجال طب النوم في الشرق الأوسط، و أول من أسس وحدة لطب النوم في مصر والشرق الأوسط بجامعة عين شمس.