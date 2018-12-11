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شيخ الأزهر: نولي الدول الإفريقية اهتمامًا كبيرًا في جميع المجالات

06:23 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
شيخ الأزهر: نولي الدول الإفريقية اهتمامًا كبيرًا في جميع المجالات

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر يولي دول القارة الأفريقية اهتمامًا كبيرًا في جميع المجالات، وفي هذا الإطار قرر تشكيل لجنة مختصة بالشئون الإفريقية، تكون مهمتها تعزيز أواصر التعاون بين الأزهر ودول القارة.

جاء ذلك خلال لقاء شيخ الأزهر اليوم الثلاثاء، السفير أمين آبا صديق، سفير تشاد بالقاهرة.

وأكد الإمام الأكبر استعداد الأزهر لتقديم مزيد من الدعم التعليمي والدعوي لتشاد لتحصين شبابها ضد استقطاب الجماعات المتطرفة.

من جانبه أعرب سفير تشاد بالقاهرة عن تقدير بلاده للدعم الكبير الذي يقدمه الأزهر لتشاد في كافة المجالات التعليمية والدعوية والإغاثية، مضيفًا أن تشاد بحاجة إلى زيادة دعم الأزهر الشريف في مجال تدريب الأئمة وإنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية بها، لكى تكون عونًا للطلاب التشاديين على تحصيل العلوم الدينية.​

أحمد الطيب الأزهر الشريف القارة الأفريقية

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