منى ذو الفقار: 900 جمعية أهلية تعمل فى مجال المشروعات متناهية الصغر

القاهرة- مصراوي:

قال الدكتورة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمشروعات متناهية الصغر، أن هناك 45 ألف جمعية أهلية تعمل فى مصر، من بينها 900 جمعية تعمل فى مجال المشروعات متناهية الصغر.

وقالت: الاتحاد المصرى للمشروعات متناهية الصغر بدأ نشاطه منذ 20 عاما ،بمعاونة من جمعيات رجال الآعمال بمحافظتي الإسكندرية والدقهلية، وكان هدفنا تحسين أحوال الفقراء، وبالفعل حرصنا على تمويل البسطاء والفقراء لإقامة مشروعات صغيرة.

وأشارت خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب أن "السيدات" كانوا أكثر طلبا لهذة الفرص، وهناك سيدات حصلن على القرض متناهى الصغر ونجحوا فى استكمال تعليم أبنائهم.

وأوضحت "ذو الفقار" أن نسب سداد السيدات فى هذا التوقيت وصل لنحو 100%، وفى سبتمبر عام 2014 صدر قانون رقم 141، للتمويل متناهي الصغر، وتضمن عمل مشروعات "منتجات مربي بيتى، وعيش بلدى وخضار جاهز للطبخ".

وقالت إن هناك 3 شرائح من المحافظ المالية للجمعيات التى تقوم بتمويل المشروعات متناهية الصغر ،وهى فئة"أ" بقيمة 50 مليون جنيه، وفئة "ب" ويتراوح ما بين 10 إلى 50 مليون جنيه وفئة "ج" بنحو مليون إلى 10 مليون جنيه.

وأوضحت أن هناك 13 جمعية تعمل فى مجال الفئة "أ"، لافتة إلى وجود 10 بنوك خاضعة للبنك المركزى وتعمل فى مجال تمويل المشروعات المتناهية الصغر.

وقالت: كل عمل هذه الجمعيات خاضع للهيئة العامة للرقابة المالية، وجملة المحفظة المالية لنحو 900 جمعية عاملة فى هذا المجال يقدر بنحو 5 مليار و900 مليون جنيه، ويقدر عدد العملاء المستفيدين من التمويل متناهي الصغر مليون و870 ألف عميل حتى نهاية سبتمبر 2018.

وطالبت الدكتورة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهي الصغر بضرورة معاملة الجمعيات متناهية الصغر بعيدا عن وزرة التضامن، خاصة وأن مشروعاتها مختلفة عن التى تقدمها الجمعيات الأهلية بقروض.

وأكدت الدكتورة منى ذو الفقار أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كشف عن أن 11 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، وقالت: نجحنا فى تمويل 3 ملايين حتى الآن.​