مجلس النواب يشهد أول اجتماع لجمعية الصداقة المصرية الأردنية

كتب- أحمد علي:

أكد النائب أحمد فؤاد اباظة، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأردنية، أن الأردن وقفت بجانب مصر سواء في حروب ٦٧ و٧٣، وأن هناك علاقات وطيدة تربط بين البلدين، حيث أن الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني، تربطهما رؤية مشتركة للحفاظ علي أمن كل بلد ضد الإرهاب واستقرار الوطن العربي وتوحيد الرؤي حول القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الدولتين تحافظان علي علاقات طيبة في ظل الظروف التي تعانى منها بلادنا العربية.

جاء ذاك خلال اجتماع لجمعية الصداقة المصرية الأردنية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

من جانبه، قال النائب الأردنى نواف الزيود رئيس لجنة الإخوة البرلمانية الأردنية المصرية: نفتخر باستقبال الشعب المصري للشعب الأردني في كل وقت، وعلاقاتنا لها جذور منذ عشرات السنوات ورسخها الملك عبدالله والرئيس السيسي.

ووجه كلمة للشعب المصري بقوله: نحن دولة قليلة الموارد وقد حبانا الله بنعم كثيرة بفضل قيادتنا السياسية في طل إقليم ملتهب ونتمنى أن نزداد قوة لصد القوي الظالمة التي مسكيها دواعش، ونشد يدنا على أيدكم لدحر القوي التي تحاول القيام بأعمال في سيناء.