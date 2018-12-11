محافظ الجيزة: مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي ب"العياط"

محافظ الجيزة خلال اللقاء الذي عقده مع أعضاء مجلس ا

كتب-إسلام ضيف:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن مركز ومدينة العياط سيشهد طفرة في توصيل خدمة الصرف الصحي، لأن الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب و الصرف الصحى ينفذ عددا من مشروعات الصرف الصحي بإجمالي استثمارات تتجاوز المليار جنيه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ بحضور أعضاء مجلس النواب، عن دوائر العياط والبدرشين وأطفيح والصف، بحضور الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ، واللواء محمد رأفت السكرتير العام، واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن المعنية.

وكلف المحافظ مدير مديرية الري بسرعة إزالة أي معوقات تُعيق تنفيذ عداية مصرف اللبيني حتى يمكن الانتهاء من محطة معالجة العياط، ودخولها الخدمة والاستفادة مما أنفق عليها من استثمارات تتجاوز 150 مليون جنيه.

وكلف المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد بتشكيل لجنة لحصر المدن والقرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي والتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإدراج تلك المشروعات كأولوية في خطط الأعمال لتوصيل الخدمة فور توفير الاعتمادات المالية لهم.

وأكد راشد أن توصيل خدمات الصرف الصحي تعد من المشروعات التي تَشغل حيز اهتمام الجهات التنفيذية بالمحافظة، نظرًا لحاجة القرى الشديد لهذه الخدمة حتى تقضي بشكل كامل على مشكلات الطفوحات والتعديات على الترع والمصارف .

وأوضح المهندس محمد عبدالعظيم المشرف العام على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، جنوب الجيزة أن مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمركز ومدينة العياط تشمل قرى "بمها الجملة واللشت وأبوالعباس والمتانيا والسعودية وكفر شحاتة بالإضافة إلى قرى العطف وبهبيت وبيدن والمساندة" وسيتم البدء في أعمال التنفيذ مع بداية العام القادم، إضافة إلى قرى "بدسا، البليدة، أبورواش" حيث جاري حالياً إجراءات الطرح والترسية.

