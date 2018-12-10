​إيناس عبدالدايم تبحث تطوير قصور الثقافة بمحافظة كفر الشيخ

كتب- محمد عاطف:

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الاثنين، تطوير قصور الثقافة بالمحافظة ودعم الأنشطة الثقافية.

جاء ذلك بحضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، والمستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ العميد سامح الطنوبي، ووكيل وزارة الثقافة بالمحافظة المحاسب هشام يوسف، ونائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن قصور الثقافة ما هي إلا منارة، حيث أن قصر ثقافة دسوق يعد إضافة لمحافظة كفر الشيخ، ويوفر الكثير من الأنشطة الثقافية للمحافظة، معبرة عن سعادتها لتواجدها بمحافظة كفر الشيخ، مشيرة إلى أن قصر ثقافة دسوق هو رابع موقع يتم افتتاحه، وسيتم افتتاح 4 مواقع أخرى في المحافظات.

وأكدت الوزيرة أهمية تفعيل الأنشطة الثقافية بالقصور، من خلال اكتشاف الموهوبين وعمل صالونات أدبية، مضيفة أن جميع أجهزة الدولة تتكاتف وتتعاون مع بعضها البعض لتحقيق التنمية الشاملة ونشر الوعي الثقافي، مستبشرةً أننا سنبدأ مرحلة جديدة للوصول إلى كافة النجوع والقرى.

من جانبه، قدم محافظ كفر الشيخ الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور أحمد عواض، لما بذلوه من جهد في تطوير قصور الثقافة وتقديم مجموعة من الأنشطة المتميزة بهذه القصور، ولتذليلهم كافة اaلمعوقات في الفترة الأخيرة لتطوير الأنشطة الثقافية بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ إن قصر الثقافة بدسوق يتكون من طابقين ويحتوى على 447 مقعدا، وهذا القصر قد يكون رقم 2 أو 3 بمصر، وهو ما يعد إنجازا كبيرا شكلاً ومواصفات وجودة وإمكانيات، مضيفاً أن المحافظة سوف تشهد أنشطة ثقافية متنوعة وكثيرة الفترة المقبلة.

وأضاف المحافظ أن الخدمة المقدمة للمواطن ليست رصف وإنارة وغيرها فقط، وإنما البعد الثقافي يلعب جزءا كبيرا في بناء شخصية المواطن المصري على مدار السنين المختلفة.